Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altını kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Özellikle bugün programı izlemeyi kaçıranlar günün puanlarının nasıl şekillendiğini merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler bugünün yemeklerini tadarak puanlarını verdi. Peki haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl oldu? Gelinim Mutfakta'da iki yarışmacı birinci oldu ve kura sonucu biri çeyrek altını kaptı. İşte o isim...
22 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Esra oldu ve çeyrek altını kaptı
Dudu:20
Seda:9
Ayten:14
Esra:20
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)
Bu hafta Ece elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)
Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.