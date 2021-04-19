Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.04.2021 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 11:19
    ABONE OL

    Gafil avlayacak tezgahı hazırlıyor! : Tongayı kuran kişi aslında...

    Heyecanın her bölümde zirveye ulaştığı 'de Derin'i kaçıran ve son sahnede de Asya'yı kandırarak tuzağa düşüren kişinin kimliği belli oldu. Bu olayların arkasındaki kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Panik atak geçiriyormuş numarası yapan Faruk, Asya'yı da kaçırdı. Dizide geçen hafta Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaya başlamıştı. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koydu. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla nda yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Derin ve Asya'nın ansızın kaçırılması Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de izleyicilerin dikkatini çeken olaylardan oldu. Peş peşe zor olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Asya'yı geçmişe gitti. Asya, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koyarak harekete geçti. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Aslında Derin'i kaçıran kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Faruk yeni bir tuzak kurarak panik atak geçiriyormuş gibi yaparak Asya'yı kandırdı ve kaçırdı. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanında neler olacağı şimdi izleyicilerin aklında yer ediniyor.

    ASYA'NIN SABRI TÜKENMEK ÜZERE

    Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

    VOLKAN GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

    Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

    Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir.

        Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

        Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur.

        Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır.

            Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Gafil avlayacak tezgahı hazırlıyor! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı: Tongayı kuran kişi aslında...