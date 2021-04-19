Derin ve Asya'nın ansızın kaçırılması Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de izleyicilerin dikkatini çeken olaylardan oldu. Peş peşe zor olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Asya'yı geçmişe gitti. Asya, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koyarak harekete geçti. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Aslında Derin'i kaçıran kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Faruk yeni bir tuzak kurarak panik atak geçiriyormuş gibi yaparak Asya'yı kandırdı ve kaçırdı. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanında neler olacağı şimdi izleyicilerin aklında yer ediniyor.

ASYA'NIN SABRI TÜKENMEK ÜZERE

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.