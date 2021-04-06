Survivor Aleyna Çalışkan kanaldan kanal gezmişti meğer bunu da yapmış! Survivor Aleyna beyaz büstiyerli oryantal şovuyla... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Bunların başında da özel hayatları geliyor. Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını didik didik eden izleyiciler Aleyna Çalışkan'ın bu paylaşımlarını görünce şaştı kaldı.