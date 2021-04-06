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    • 06.04.2021 12:27
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    kanaldan kanal gezmişti meğer bunu da yapmış! beyaz büstiyerli oryantal şovuyla...

    ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan , birbirinden iddialı yarışmacıların, kıyasıya rekabetiyle ekran macerasına devam ediyor.  Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği  2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor.  takımının en çok adından söz ettiren isimlerinden biri . Sessiz sakin yüzüyle bildiğimiz Aleyna Çalışkan, takım arkadaşı ile girdiği polemiklerle oylarını arttırdı. Daha önce pek çok yarışma programında yer aldığı ortaya çıkan Aleyna'nın ortaya çıkan bu videoları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Survivor Aleyna Çalışkan kanaldan kanal gezmişti meğer bunu yapmış!

    Survivor Aleyna Çalışkan kanaldan kanal gezmişti meğer bunu da yapmış! Survivor Aleyna beyaz büstiyerli oryantal şovuyla... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Bunların başında da özel hayatları geliyor. Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını didik didik eden izleyiciler Aleyna Çalışkan'ın bu paylaşımlarını görünce şaştı kaldı.

    Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Aleyna Çalışkan. 1998 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı.

    Vücut geliştirme şampiyonu olan Aleyna Çalışkan'ın sahne fotoğrafları herkesi şaşırtmıştı.

        Bu da yetmedi üzerine bir de katıldığı tv programlarından görüntüler ortaya çıktı.

        Önce annesiyle atv ekranlarında yayınlanan 'Kızlar ve Anneleri' adlı yarışmada boy göstermiş Aleyna.

        Son olarak da Show TV ekranlarındaki Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer almış.

            Aleyna Çalışkan şimdi de oryantaldeki hünerlerini sergilediği bu videoyla gündemde. Aleyna Çalışkan'ın bu videosu sosyal medyayı salladı.

            SURVIVOR YARIŞMACISI ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

            Survivor yarışmasına yeni katılan isimlerden birisi Aleyna Çalışkan'dır. Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi vardır.

            Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

                Instagram profilindeki bilgiye göre Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmek yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.
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