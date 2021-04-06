Geçen hafta cuma günü yayınlanan 31. bölümünde duygu dolu sahnelerle izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisi yine dikkat çekecek bir bölümle ekranlarda olacak. Kırmızı Oda dizisinde bu hafta anlatılanlarla heyecan iyice yükselecek. Dün TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 32. bölüm fragmanında "Bu dünya, bu dünyadaki insanları affetmiyorum. Ya bu dünya ne kadar adaletsiz" şeklinde yakarışları yürek burkarken Zafer'in babası Vahit'in gelişiyle büyük bir yüzleşme yaşanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği, sert mizaçlı, otoriter ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.