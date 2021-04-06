Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.04.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 10:44
    ABONE OL

    Benliğindeki perdeleri kendisi kaldıracak! : Gelişiyle bıçak gibi kesildi

    TV 8 ekranlarında cuma günü izleyicisini heyecanlandırmaya devam eden bu hafta yine duygusal anlara sahne olacak. Yeni bölümde Zafer Bey'in babası Vahit'in gelişiyle dengeler temelinden sarsılacak. Zafer'in anlattıkları ise Doktor Hanım'ı gözyaşlarına boğacak. , Zafer’in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak. Nihal'in "Bazı insanlar asla evlenmemeli. Çocuk falan sahibi olmamalı" sözlerinin dikkat çektiği nda Sadi'nin insanlar hakkındaki yakarışları yürek yakan sahnelerinden birisi olarak karşımızda olacak.

    Kırmızı Oda 32. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Geçen hafta cuma günü yayınlanan 31. bölümünde duygu dolu sahnelerle izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisi yine dikkat çekecek bir bölümle ekranlarda olacak. Kırmızı Oda dizisinde bu hafta anlatılanlarla heyecan iyice yükselecek. Dün TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 32. bölüm fragmanında "Bu dünya, bu dünyadaki insanları affetmiyorum. Ya bu dünya ne kadar adaletsiz" şeklinde yakarışları yürek burkarken Zafer'in babası Vahit'in gelişiyle büyük bir yüzleşme yaşanacak.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği, sert mizaçlı, otoriter ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.

    Doktor Hanım, Vahit'teki davranış değişikliğini sorgularken, baba-oğul arasındaki çatışmanın esas sebebini de anlamaya çalışacak. Vahit'in kendisi ve ailesi hakkında anlatacakları Doktor Hanım'ı hayli şaşırtacak.

    YENİ TRANSFER

    Kırmızı Oda'nın kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor. 'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle 9 Nisan Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.

        TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya otuz ikinci bölümde dahil olacak Uğur Yücel, Zafer'in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak.

        KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Nihal (Esra Ronabar), çocukluğunda ilgiyle büyütüldüğünü paylaştı ancak hastalığının çocukluğundan kaynaklanmadığını öne sürerek Doktor Hanım'dan hemen teşhis koymasını bekledi.

        Zafer (Yiğit Özşener) ise evliliğinde kendini yalnız hissettiğini ve mutsuz olduğunu söyleyince; Doktor Hanım, Nihal'in, Zafer'in sevgisini kazanmak için hastalığına tutunduğunu anladı.

            Recai (Gökhan Yıkılkan) çocukluğunda başarılarının babası tarafından takdir edilmediğini, evinde sevgi görmediğini anlattı.

            Doktor Hanım ise geçmişte yazmayı çok seven Recai'yi yeniden başlaması konusunda heveslendirdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Benliğindeki perdeleri kendisi kaldıracak! Kırmızı Oda 32. bölüm fragmanı: Gelişiyle bıçak gibi kesildi