Umur Bey bu sözler üzerine "Hakça söylersin şeyhim! Lakin Osman Bey'imiz bize -Allah muhafaza- hain gözüyle bakmaktadır. Biz dahi aradığı hainin ona bizden daha yakın olduğunu ikaz eder dururuz" deyince, Osman Bey "Umur Bey! Gayrı şeyhimin huzurundayız. O vakit, sözü açıkça söyleyesin. Bana senden daha yakın olan hain kimmiş; diyesin" diyerek Umur Bey'den bildiklerini anlatmasını istedi.

Bunun üzerine Umur Bey, Malhun Hatun'un Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde bulduğu zihgiri çıkarıp Osman Bey'e verdi: "Bu zihgir, Çömlekçi denilen haini öldüren her kim ise ona aittir. Üzerindeki işleme de senin yakınından biri olduğunu gösterir Osman Bey!"

Osman Bey, zihgiri eline alır almaz kimin olduğunu anladı ve ağzından "Dündar Emmi" sözleri döküldü. Osman Bey'in obadaki hainin Dündar Bey olduğunu öğrenmesi üzerine ne yapacağı merak konusu oldu.