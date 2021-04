42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali yine çok heyecanlı geçti. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da jüriler eleştrilerini yapıp puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda All Star kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Birinci olan isim altın kolyeyi boynuna taktı. İşte yaşannalar...