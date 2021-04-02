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    • 02.04.2021 16:36
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    • 02.04.2021 17:55
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    ? ? Altın kolyenin sahibi…

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen büyük beden stil yarışmasında yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Eski ve yeni sezon yarışmacılarının All Star formatında ekrana geldiği Doya Doya Moda’da rekabet yine üst düzeydeydi peki haftanın en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? ? Bu hafta yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali yine çok heyecanlı geçti. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da jüriler eleştrilerini yapıp puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda All Star kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Birinci olan isim altın kolyeyi boynuna taktı. İşte yaşannalar...

    2 NİSAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betül Böçkün oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

        Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti.
        İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.Dubai'de mağazası bulunmaktadır.2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.

        Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.

        Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 130 bin takipçisi bulunan Böçkün moda ile yakından ilgilenmeye devam ediyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 2 Nisan Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Altın kolyenin sahibi…