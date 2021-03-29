GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

Bugün rakibeleri Ayten, Aysun ve Ayten'in karşısına çıkacak olan Esra Birinci 26 yaşında. Aslen Trabzonlu ancak Samsun'da yaşıyor. Ekonomist olmasına rağmen şu an çocukları ile ilgileniyor. 4 yıllık evli. 1 kız ve 1 erkek çocuğu annesi. Karadeniz'in hırslı ve inatçı kişiliğine sahip olan Esra Hanım mükemmeliyetçi bir yapısı var. Yaptığı işlerin en iyisi olması için çaba gösteriyor. Çabuk sinirlenip kısa sürede sakinleşebiliyor. Ekonomistlik yapmasına rağmen çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyor. Çocukları çok sevmesi nedeniyle onlara da faydalı olabilmek adına bunu istiyor. Etliye sütlüye karışmadan huzurlu bir yaşam en büyük dileği. Instagram hesabı @esrabirinci'dir.