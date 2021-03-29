Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kaptı? 29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Bugünün konseptine göre yemekler 4 yarışmacı tarafından yapıldı, sunucu Seda Sayan ve kayınvalideler yemekleri tadarak eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki bugünün en düşük ve en yüksek puanlarını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi çeyrek altının sahibi oldu. İşte yaşananlar…
29 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı Esra oldu.
Aysun:14
Seda:11
Ayten:11
Esra:17
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Dudu oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 MART)
Haftanın birincisi 80 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.