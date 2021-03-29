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    • Magazin
    • 29.03.2021 15:58
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    • 29.03.2021 15:58
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    Yeni haftanın ilk gününde ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Sade Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada Cuma günü elenen ismin yerine eski yarılmacılardan biri katıldı ve izleyicileri şaşırttı. Peki bu isim kim oldu? Diğer yandan izlemeyi kaçıranlar ? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yeni bir hafta yeni rekabetler ile Gelinim Mutfakta’da bugünün puanlaması…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kaptı? 29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Bugünün konseptine göre yemekler 4 yarışmacı tarafından yapıldı, sunucu Seda Sayan ve kayınvalideler yemekleri tadarak eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki bugünün en düşük ve en yüksek puanlarını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün birincisi çeyrek altının sahibi oldu. İşte yaşananlar…

    29 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı Esra oldu.

    Aysun:14

    Seda:11

    Ayten:11

    Esra:17

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Dudu oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 MART)

    Haftanın birincisi 80 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        Bugün rakibeleri Ayten, Aysun ve Ayten'in karşısına çıkacak olan Esra Birinci 26 yaşında. Aslen Trabzonlu ancak Samsun'da yaşıyor. Ekonomist olmasına rağmen şu an çocukları ile ilgileniyor. 4 yıllık evli. 1 kız ve 1 erkek çocuğu annesi. Karadeniz'in hırslı ve inatçı kişiliğine sahip olan Esra Hanım mükemmeliyetçi bir yapısı var. Yaptığı işlerin en iyisi olması için çaba gösteriyor. Çabuk sinirlenip kısa sürede sakinleşebiliyor. Ekonomistlik yapmasına rağmen çocuk esirgeme kurumlarında çalışmak istiyor. Çocukları çok sevmesi nedeniyle onlara da faydalı olabilmek adına bunu istiyor. Etliye sütlüye karışmadan huzurlu bir yaşam en büyük dileği. Instagram hesabı @esrabirinci'dir.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        1996'da Sakarya'da doğup büyüyen Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aysun Kuşatan, üniversitede okuyor. 5 senedir evli olduğunu söyleyen Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyor.Yarışmaya, İstanbul'un Pendik ilçesinden katılan Aysun, çözümcü, pratik ve hırslı biri olduğunu kaydetti. Yarışmada kayınvalidesi Nurten Kuşatan'la birlikte altınları toplamak için katıldığını aktaran Aysun, daha önce ''Zuhal Topal'la Sofrada'' programına da katılmıştı.Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aysun Kuşatan, @aysunkusatan kullanıcı ismiyle Instagram'da yer alıyor.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kaptı? 29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?