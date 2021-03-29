47'lik Arzum Onan'dan önce bacak pozu sonra bikinili poz! Genç kızlara taç çıkartan Arzum Onan'ın pozu eşi Mehmet Aslantuğ'dan... Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti hem gözlerden uzak olmayı hem de adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Eşi Mehmet Aslantuğ'un aksine sosyal medyada aktif olan ve heykel sanatıyla ilgilenen Arzum Onan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bacak paylaşımının ardından Arzum Onan'dan bikinili paylaşım geldi.