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    • Magazin
    • 29.03.2021 16:28
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    • 29.03.2021 16:28
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    47'lik 'dan önce bacak pozu sonra bikinili poz! Genç kızlara taç çıkartan Arzum Onan'ın pozu eşi 'dan...

    Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ve  çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Şu sıralar yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve olay yaratan bacak pozundan sonra eşi bikinili poz geldi. Arzum Onan'ın bikinili pozunu eşi Mehmet Aslantuğ çekti. İşte tescilli güzel Arzum Onan'ın bikinili pozu...

    47'lik Arzum Onan'dan önce bacak pozu sonra bikinili poz!

    47'lik Arzum Onan'dan önce bacak pozu sonra bikinili poz! Genç kızlara taç çıkartan Arzum Onan'ın pozu eşi Mehmet Aslantuğ'dan... Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti hem gözlerden uzak olmayı hem de adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Eşi Mehmet Aslantuğ'un aksine sosyal medyada aktif olan ve heykel sanatıyla ilgilenen Arzum Onan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bacak paylaşımının ardından Arzum Onan'dan bikinili paylaşım geldi.

    Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

    Şu sıralar yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

        Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yazdan kalma bikinili pozu ile beğeni topladı.

        Arzum Onan'ın bikinili pozunu eşi Mehmet Aslantuğ çekti.

        İşte tescilli güzel Arzum Onan'ın bikinili pozu...

            Son olarak 2004 yılında Sahra dizisi ile izlediğimiz Arzum Onan uzun süredir heykel sanatıyla ilgileniyor.

            Arzum Onan geçtiğimiz günlerde bacak pozu ile tartışma yaratmıştı.
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            Haberler Magazin 47'lik Arzum Onan'dan önce bacak pozu sonra bikinili poz! Genç kızlara taç çıkartan Arzum Onan'ın pozu eşi Mehmet Aslantuğ'dan...