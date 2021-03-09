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    • 09.03.2021 20:21
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle!

    me ekranı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izleme sayfası araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun 185. bölümünde heyecan dorukta olacak. Dizide bu hafta; Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer. İşte me ekranı!

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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle! EDHO 185. bölüm izleme ekranı dizinin takipçilerinin merak konusu oldu. ATV'de her Salı akşamı izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. EDHO'da bu hafta; Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İşte EDHO 185. bölüm izleme sayfası!

    EDHO 185. BÖLÜM İZLEME EKRANI!

    Aşağıdaki bağlantıdan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 185. bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    EDHO 185. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EDHO 185. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığI iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

    İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

        Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.
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