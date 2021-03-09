Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle! EDHO 185. bölüm izleme ekranı dizinin takipçilerinin merak konusu oldu. ATV'de her Salı akşamı izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. EDHO'da bu hafta; Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İşte EDHO 185. bölüm izleme sayfası!
EDHO 185. BÖLÜM İZLEME EKRANI!
Aşağıdaki bağlantıdan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 185. bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.
EDHO 185. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDHO 185. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığI iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.
İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.