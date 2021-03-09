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    • Magazin
    • 09.03.2021 22:35
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    • 09.03.2021 22:35
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    dizisinden bomba haber! cevabı yapıştırdı! "Evleneceğim adam..."

    ekranlarında Çarşamba akşamı yayınlanan dizisinin yeni bölümünde 'in Mehdi'ye cevabı herkesi şaşırtacak. Mehdi’den kızını korumak için Benal’ın bulduğu tek çözüm Zeynep’e bırakmak olmuştu. Zeynep, Benal’in kızını alıp götürmek isterken, Mehdi onu durduracak. İşte 10 Mart Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahnelerin detayları!

    takvim.com.tr
    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden bomba haber!

    Çarşamba akşamları televizyon ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü dikkat çeken sahnelerle izleyenleri karşılayacak. Dizinin 35. yeni bölümünde Zeynep ve Mehdi arasında yaşanacaklar kafalarda soru işareti oluşturacak. Zeynep'in Mehdi'ye vereceği bomba cevap ve aralarında geçen diyalog sonrası yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Mehdi, aynı Zeynep'e yaptığı gibi Benal'ı da eve kilitleyecek.

    Fragmanda Zeynep ile Barış'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ablası Özlem'in bu karara sıcak bakmaması ve hala Zeynep'in Mehdi ile olan ilişkisini öne sürmektedir.

    Ancak ablasının bu tutumu ev halkını rahatsız eder ve dayıları uyarıda bulunur. Barış'ın vermiş olduğu karara saygı duymasını söyleyen dayıları Özlem'i pek razı etmiş gibi değildir.

    Öte yandan Mehdi, karısının karşısına geçer ve bugüne kadar yalnızca Zeynep'i sevdiğini söyler.

    Bunun üzerine Mehdi'yi terk etme kararı alan eşi, kızını yanına alma kararından vazgeçer ve uyuyan Zeynep'in yanına bırakır. Sabah uyandığında karşılaştığı manzara ile şok olan Zeynep ne yapacağını bilemez.

        Zeynep, kim olduğunu bile bilmezken aşık olup olmadığını nasıl anlayabileceğini Emine'ye sordu.

        Nermin, Barış ve Zeynep'in üzerine açılan ateş sonrası Mehdiinin bu olaydaki masumiyeti kanıtlanmıştır. Ancak yaralanan Mehdi'nin hastaneye gitmesi, adli bir duruma karıştığı anlamına gelecek ve şartlı tahliyesi riske girecektir.

        Bu olay üzerine Zeynep, Sakine, Nermin, Sultan ve Emine, Mehdi'nin iyi ve kötü yanları üzerine bir sorgulamaya girer. Bugüne kadar olanlar bir kenara, Mehdi'nin kendini Barış ve Zeynep için siper etmesi herkese aynı soruyu sordurtur. Sürekli yargıladıkları ve geçmişten gelen bir hakla suçladıkları adam, gözünü kırpmadan kendini ateşe atmıştır onlar için.

        İnsanın yedi yabancıya dahi yapacağı gibi Mehdi'yle aralarında geçenleri bir süreliğine kenara bırakırlar.
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