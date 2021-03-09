Çarşamba akşamları televizyon ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü dikkat çeken sahnelerle izleyenleri karşılayacak. Dizinin 35. yeni bölümünde Zeynep ve Mehdi arasında yaşanacaklar kafalarda soru işareti oluşturacak. Zeynep'in Mehdi'ye vereceği bomba cevap ve aralarında geçen diyalog sonrası yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Mehdi, aynı Zeynep'e yaptığı gibi Benal'ı da eve kilitleyecek.
Fragmanda Zeynep ile Barış'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ablası Özlem'in bu karara sıcak bakmaması ve hala Zeynep'in Mehdi ile olan ilişkisini öne sürmektedir.
Ancak ablasının bu tutumu ev halkını rahatsız eder ve dayıları uyarıda bulunur. Barış'ın vermiş olduğu karara saygı duymasını söyleyen dayıları Özlem'i pek razı etmiş gibi değildir.
Öte yandan Mehdi, karısının karşısına geçer ve bugüne kadar yalnızca Zeynep'i sevdiğini söyler.
Bunun üzerine Mehdi'yi terk etme kararı alan eşi, kızını yanına alma kararından vazgeçer ve uyuyan Zeynep'in yanına bırakır. Sabah uyandığında karşılaştığı manzara ile şok olan Zeynep ne yapacağını bilemez.