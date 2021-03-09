Bu olay üzerine Zeynep, Sakine, Nermin, Sultan ve Emine, Mehdi'nin iyi ve kötü yanları üzerine bir sorgulamaya girer. Bugüne kadar olanlar bir kenara, Mehdi'nin kendini Barış ve Zeynep için siper etmesi herkese aynı soruyu sordurtur. Sürekli yargıladıkları ve geçmişten gelen bir hakla suçladıkları adam, gözünü kırpmadan kendini ateşe atmıştır onlar için.

İnsanın yedi yabancıya dahi yapacağı gibi Mehdi'yle aralarında geçenleri bir süreliğine kenara bırakırlar.