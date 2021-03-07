Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konan usta dizi ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'den kötü haber geldi ve kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Sevenleri bu habere çok üzülerek sağlık durumunu merak eder oldu. Rasim Öztekin'in sağlık durumu ve hayatı hakkındaki merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
RASİM ÖZTEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
62 yaşındaki sanatçı, kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Rasim Öztekin yaş olarak 61 yaşındadır. Rasim Öztekin aslen Makendonya göçmenidir. Rasim Öztekin boy kilo olarak 1.72 metre ve 86 kilodur. Rasim Öztekin'in burcu ise Oğlak'tır. Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'dir. Babası gibi oyuncu olan Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan'ın 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının ardından ünlenmeyi başardı. Rasim Özteki'in eşi ise Esra Kazancıbaşı Öztekin'dir. Gazeteci olan Esra Kazancıbaşı Öztekin sağlık alanında yaptığı programlarla tanınırlığa kavuştu.
Galatasaray Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Rasim Öztekin İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 18 yaşındayken amatör bir şekilde tiyatroya merak saran Rasim Öztekin İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim ile Nöbetçi Tiyatro'da rol aldı. 1980 yılında Öztekin Ferhan Şensoy'a ait Ortaoyuncular Topluluğu'nda profesyonel bir şekilde sahneye çıkmaya başladı. 2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu ustası Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Rasim Öztekin'in rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, Anna'nın 7 Ana Günahı, Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler, Hayrola Karyola, Eşek Arıları, Muzır Müzikal , İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, Do Juan İle Madonna, Soyut Padişah, Yorgun Matador, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Güle Güle Godot , Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri , Haldun Taner Kabare , Çok Tuhaf Şoruşturma, Parasız Yaşamak Pahalı , Fişne Pahçesu , Kökü Bitti Zıkkım Zulada, Sahibinden Satılık, Birinci El Ortaoyunu, Biri Bizi Dikizliyor , Uzun Donlu Kişot, Kiralık Oyun ve Boş gezen Ve Kalfası yerini aldı.
1988 yılında ilk defa dizi sektörüne adım atan Rasim Öztekin ilk deneyimini Eğrisiyle-Doğrusuyla projesiyle yaşadı. Rasim Öztekin rol aldığı dizilerle adından sıklıkla söz ettirdi. Rasim Öztekin dizileri içerisine; Biraz Düş Biraz Gülüş, Köşe Dönücü, Varsayalım İsmail, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok, Kızım Osman, Paşa Bahar Konağı, Yeni Hayat, Ev Hali, Dolunay, Hırsız Polis, Acemi Cadı, Pertev Bey'in Üç Kızı, Güzel Günler, Suç Dosyası, Zağara ve Diğerleri, Eyvah Halam, Geniş Aile, Seksenler, Kardeş Payı, İnadına Sözleri İnsanı, Klavye Delikanlıları, Görevimiz Komedi ve Ev Yapımı girdi.