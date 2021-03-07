Galatasaray Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Rasim Öztekin İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 18 yaşındayken amatör bir şekilde tiyatroya merak saran Rasim Öztekin İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim ile Nöbetçi Tiyatro'da rol aldı. 1980 yılında Öztekin Ferhan Şensoy'a ait Ortaoyuncular Topluluğu'nda profesyonel bir şekilde sahneye çıkmaya başladı. 2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu ustası Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Rasim Öztekin'in rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, Anna'nın 7 Ana Günahı, Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler, Hayrola Karyola, Eşek Arıları, Muzır Müzikal , İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, Do Juan İle Madonna, Soyut Padişah, Yorgun Matador, Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu, Güle Güle Godot , Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri , Haldun Taner Kabare , Çok Tuhaf Şoruşturma, Parasız Yaşamak Pahalı , Fişne Pahçesu , Kökü Bitti Zıkkım Zulada, Sahibinden Satılık, Birinci El Ortaoyunu, Biri Bizi Dikizliyor , Uzun Donlu Kişot, Kiralık Oyun ve Boş gezen Ve Kalfası yerini aldı.



1988 yılında ilk defa dizi sektörüne adım atan Rasim Öztekin ilk deneyimini Eğrisiyle-Doğrusuyla projesiyle yaşadı. Rasim Öztekin rol aldığı dizilerle adından sıklıkla söz ettirdi. Rasim Öztekin dizileri içerisine; Biraz Düş Biraz Gülüş, Köşe Dönücü, Varsayalım İsmail, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok, Kızım Osman, Paşa Bahar Konağı, Yeni Hayat, Ev Hali, Dolunay, Hırsız Polis, Acemi Cadı, Pertev Bey'in Üç Kızı, Güzel Günler, Suç Dosyası, Zağara ve Diğerleri, Eyvah Halam, Geniş Aile, Seksenler, Kardeş Payı, İnadına Sözleri İnsanı, Klavye Delikanlıları, Görevimiz Komedi ve Ev Yapımı girdi.



