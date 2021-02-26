Sadakatsiz'in yuva yıkan Derin'i Melis Sezen hakkında tüm Türkiye'nin merak ettiği tek soru 'Elleri neden kırmızı?' Meğer... Sadakatsiz dizisi her Çarşamba izleyicileri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in bulunduğu dizi sosyal medyanın gündeminde. Özellikle dizinin genç yıldızı Melis Sezen'e Sadakatsiz çok yaradı ve kariyerinde bambaşka kapıları açtı. Ancak şu sıralar tüm Türkiye tek bir sorunun yanını merak ediyor Melis Sezen hakkında. O da 'Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı?' sorusu. İşte yanıtı...
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, Derin'in elleri ile gündemde yer almaya devam ediyor.
Ekrana gelen bazı bölümlerde Derin'in ellerini kırmızı tonlarda gören seyirciler, genç kadının bir rahatsızlığının olup olmadığı yönünde araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in elleri neden kırmızı tonlarda seyrediyor?