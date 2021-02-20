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    • 20.02.2021 09:29
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    • 20.02.2021 10:32
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    Ağır ol batman gelesin! : Sulh falan yok eceli gelen hışmına uğrayacak!

    Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla zirvelere adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönemin adımları atıldı. Bu hafta yayınlanan bölümde Ceylan'ın Yaman'ın yardımı aracılığında Fuat'ın elinden kurtarılması üzerine İshak gelerek operasyonu devraldı ve Çakırbeyli ailesinin yüreğini yakacak bir emir verdi. Ceylan yaşanan tüm bu kötü hadiselerden sonrası yurt dışına çıkmaya karar vererek Hızır ile konuştu. Ancak otel çıkışında İshak tarafından gönderilen adamın Alpaslan'ı vurması herkesin yüreğini yaktı. İzleyiciler yaşanan bu üzücü olay sonrasında nı büyük bir heyecanla beklemeye devam ediyor. Alpaslan'ın ölüp ölmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ağır ol batman gelesin! EDHO 183. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla birlikte artık sulh falan yok eceli gelen hışmına uğrayacak. Fuat'ın ölümü ve Ceylan'ın kurtarılması haftanın en çok konuşulan olaylarından oldu. Çakırbeyli ailesi canlarından çok sevdikleri Alpaslan'ın vurulmasından sonra büyük bir şok geçirdikten sonra etraflarında kim var kim yoksa hepsinin işini bitirmek için gözlerini karartacak. Hızır ve İlyas Çakırbeyli ağabeylerinden emanet kalan yeğenlerini bu hallere düşüren hainlerden intikamlarını birer birer almak için silahlarını ateşleyecek. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 183. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler odaklandı. Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    ÇAKIRBEYLİ AİLESİ ÖLÜM OLUP YAĞACAK

    Ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak.

    DEMİR'İN İNTİKAM PLANI

    Demir Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat verdiyse de bu plan İdris Reis tarafından reddedildi. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğradı ve Fuat öldürüldü. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alındı ve Alpaslan Çakırbeyli haince vuruldu.

    ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

    Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta netlik kazanacak.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

        HIZIR FUAT'IN PEŞİNE DÜŞER

        Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

        YAMAN'IN PLANLARI

        Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

            FUAT ÖLÜYOR

            Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.

            İDRİS'İN İNTİKAM PLANI

            İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

            İLYAS GİTMEK İSTİYOR

            Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

                HIZIR, FETHİ'NİN PEŞİNDE

                Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

                FETHİ NE YAPACAK?

                Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.

                ALPASLAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

                Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
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                Haberler Magazin Ağır ol batman gelesin! EDHO 183. bölüm fragmanı: Sulh falan yok eceli gelen hışmına uğrayacak!