Ağır ol batman gelesin! EDHO 183. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla birlikte artık sulh falan yok eceli gelen hışmına uğrayacak. Fuat'ın ölümü ve Ceylan'ın kurtarılması haftanın en çok konuşulan olaylarından oldu. Çakırbeyli ailesi canlarından çok sevdikleri Alpaslan'ın vurulmasından sonra büyük bir şok geçirdikten sonra etraflarında kim var kim yoksa hepsinin işini bitirmek için gözlerini karartacak. Hızır ve İlyas Çakırbeyli ağabeylerinden emanet kalan yeğenlerini bu hallere düşüren hainlerden intikamlarını birer birer almak için silahlarını ateşleyecek. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 183. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler odaklandı. Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ÇAKIRBEYLİ AİLESİ ÖLÜM OLUP YAĞACAK

Ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak.