Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında? Tamer Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız yaş farkı kaç?

Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında? Tamer Karadağlı Iraz Yıldız yaş farkı kaç? gibi sorulara yanıt aranıyor. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelen Iraz Yıldız'ın kim olduğu merak ediliyor. Genç sanatçı Iraz Yıldız, piyanodaki yetenekleriyle göz dolduran bir isim.
IRAZ YILDIZ KİMDİR?
Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.
2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.
2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıktı.
MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.
2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı.
2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi.