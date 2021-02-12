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    • 12.02.2021 12:16
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    • 12.02.2021 12:37
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    '14 Şubat'ta ne giysem' dedi ne var ne yok sergiledi! Mataranın mucidi Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi için...

    Youtube videolarıyla ve Instagram paylaşımlarıyla ünlenen, geçtiğimiz günlerde sahanda yumurtanın Türkçe'sini unutarak 'sunny side up' ifadesiyle sosyal medyanın alay konusu olan  telaşı sardı. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan sevgilisi için hazırlık yapıyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu kez 14 Şubat Sevgililr Günü için dolabında olan seksi elbiselerin giydi ve 'Hangisini giysem?' diyerek takipçilerinden fikir istedi.

    Duygu Özaslan '14 Şubat'ta ne giysem' dedi ne var ne yok sergiledi!

    Duygu Özaslan '14 Şubat'ta ne giysem' dedi ne var ne yok sergiledi! Mataranın mucidi Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi için... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf için hazırlık yapıyor. Sevgililer Günü'nde giyeceği elbiseye karar veremeyen Özaslan seksi elbiselerini giyip takipçilerine sordu.

    Yaptığı açıklamalarla sık sık alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kez Sevgililer Günü için hazırlık yapmasıyla gündemde...

    Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, seksi elbiselerini giyerek hem reklam yaptı hem de hayranlarına şov... "Sevgililer gününde hangisi giyilsin acil yardım" notuyla paylaşım yapan Duygu Özaslan'a yorum yağdı.

        Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

        "GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"
        Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayelerini anlatan Özaslan, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim.

        'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti.

            SULUK KRİZİ

            Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da hayli ilginç bir suluk tanıtımı yaparak alay konusu olmuştu.

            'KÜÇÜK KÜÇÜK YUDUM YUDUM İÇEBİLİYORSUNUZ'

            Özaslan'ın, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.

            Duygu Özaslan şimdilerde spor salonlarından bolca paylaşım yapsa da geçen yaza fazla kilolarıyla damgasını vurmuştu. Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldığını itiraf etmişti.

                Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.
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