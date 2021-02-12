Duygu Özaslan '14 Şubat'ta ne giysem' dedi ne var ne yok sergiledi! Mataranın mucidi Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisi için... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf için hazırlık yapıyor. Sevgililer Günü'nde giyeceği elbiseye karar veremeyen Özaslan seksi elbiselerini giyip takipçilerine sordu.