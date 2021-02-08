Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta Zeynep neden ayrıldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Cuma günü günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi bileziklerin sahibi oldu. Haftanın ilk gününde yapılan yemekler için kayınvalideler puanlarını verdi. Gelinim Mutfakta Zeynep şu an yarışmıyor mu yarışmadan ne zaman ayrıldı? İşte merak edilen tüm detaylar…
8 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
Aysun: 21
Zeynep: 17
Ayten: 14
Damla: 10
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 ŞUBAT )
Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.