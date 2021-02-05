Heyecanın dorukta olduğu Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman ve Yılmaz'ın peş peşe ölümleriyle yeni dönem başladı. Dün akşam yayınlanan bölümde konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdırdı. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmedi. İzleyiciler bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Züleyha ve Demir mektubun peşinde
Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen.
Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.
Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.
DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!
Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!