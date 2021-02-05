Izlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularına yanıt arıyor. Her Cuma olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu anlar yaşandı Zeynep'in kayınvalidesinin bayılması herkesi korkuttu. Bu hafta yine gün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziği yakaladı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise Gelinim Mutfaktaya veda etti.
5 ŞUBAT CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 ŞUBAT )
Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.