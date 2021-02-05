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    • Magazin
    • 05.02.2021 15:46
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    • 05.02.2021 15:46
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    ? 5 Şubat birincisi hangi yarışmacı oldu?

    ? Sorusunun merakla ve heyecanla araştırılan yanıtı belli oldu. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışması Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana geliyor. Haftanın finalinde yine üzücü bir veda yaşanırken haftanın ve günün birincileri ise altınları kaptı. Peki ? 10 bin TL değerindeki bilezikleri koluna takmayı başardı. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Izlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularına yanıt arıyor. Her Cuma olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu anlar yaşandı Zeynep'in kayınvalidesinin bayılması herkesi korkuttu. Bu hafta yine gün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziği yakaladı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise Gelinim Mutfaktaya veda etti.

    5 ŞUBAT CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 ŞUBAT )

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.

        Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN VE KAYINVALİDESİ NURTEN KİMDİR?

        Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor.

        Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?