Miadı doldu başka yere gidiyor! Çukurova'da peş peşe gelen ayrılık! Masumluk planı suya düşecek

Nefesleri kesen efsane sahneleriyle zirveyi kimselere kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni bir ayrılık şoku yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş ve Hünkar'ı canlandıran Vahide Perçin'in peş peşe vedaları izleyicileri şok etmiş ve yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler merak konusu olmuştu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziye gelecek bölümlerde veda edecek. Dizide Behice karakterinin intihar edeceği ve Çukurova'daki hikayesinin biteceği çok konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Şimdi neler olacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.