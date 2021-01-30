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    • Magazin
    • 30.01.2021 17:36
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    • 30.01.2021 17:36
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    30 Ocak konukları kimler? ?

    konukları kimler? 30 Ocak televizyon izleyicileri tarafından sorgulanıyor. ? Yılların televizyon klasiği haline gelen İbo Show Star TV kanalında yayınlanıyor. Program konuları ve konuklarıyla dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show saat kaçta başlıyor?

    İbo Show saat kaçta başlıyor? 30 Ocak İbo Show konukları kimler? Star TV'nin sevilen magazin programı İbo Show bu akşam izleyicilerle buluşacak. Her hafta izleyicilerin karşısına çıkan ve eğlenceli dakikalar yaşatan programda bu hafta birbirinden sürpriz konuklar bulunuyor.

    İBO SHOW KONUKLARI KİMLERDİR?

    Muazzez Ersoy
    Bülent Serttaş


    Ali Sunal
    Doğa Rutkay
    Oryantal Didem Kınalı

    DİDEM YILLAR SONRA 'İBO SHOW'DA

    Didem Kınalı, yıllar sonra yeniden 'İbo Show'da danslarıyla boy gösterecek. İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuştu.

    Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Didem Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna, "Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" cevabını vermişti.

    İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV ekranında saat 20:00'dan itibaren ekrana geliyor.
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    Haberler Magazin 30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show saat kaçta başlıyor?