30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show saat kaçta başlıyor?

İbo Show saat kaçta başlıyor? 30 Ocak İbo Show konukları kimler? Star TV'nin sevilen magazin programı İbo Show bu akşam izleyicilerle buluşacak. Her hafta izleyicilerin karşısına çıkan ve eğlenceli dakikalar yaşatan programda bu hafta birbirinden sürpriz konuklar bulunuyor.
İBO SHOW KONUKLARI KİMLERDİR?
Muazzez Ersoy
Bülent Serttaş
Ali Sunal
Doğa Rutkay
Oryantal Didem Kınalı
DİDEM YILLAR SONRA 'İBO SHOW'DA
Didem Kınalı, yıllar sonra yeniden 'İbo Show'da danslarıyla boy gösterecek. İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Didem Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna, "Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" cevabını vermişti.
İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV ekranında saat 20:00'dan itibaren ekrana geliyor.