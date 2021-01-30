30 Ocak İbo Show konukları kimler? İbo Show saat kaçta başlıyor?

DİDEM YILLAR SONRA 'İBO SHOW'DA

Didem Kınalı, yıllar sonra yeniden 'İbo Show'da danslarıyla boy gösterecek. İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Didem Kınalı, "Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?" sorusuna, "Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet" cevabını vermişti.

İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV ekranında saat 20:00'dan itibaren ekrana geliyor.