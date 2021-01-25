Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanı daha da arttırdı. Maraşlı dizisinin yeni bölümünde Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanacak. Diğer yandan Mahur'un kendini öldürmeye çalışan kişinin yakınlarından biri olduğunu öğrenince bundan sonra nasıl davranacağı merak konusu oldu. İşte bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Maraşlı 3. yeni bölümdeki gelişmeler…