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    • Magazin
    • 25.01.2021 13:36
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    • 25.01.2021 13:36
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    izleyiciler dikkatini çekti. ATV’nin yeni dizisi ilk başlamasına rağmen ilgiyle izlenenler arasında yer aldı. Hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça dikkat çeken ? Yayınlanan fragman daha da heyecan yarattı ve akşamı iple çeken izleyiciler neler olacağını merak ediyor. ’nın Mahur'a kendi ailesinden birinin onu öldürmek istediğini söyledi. Peki bundan sonra neler olacak?

    takvim.com.tr
    Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar!

    Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanı daha da arttırdı. Maraşlı dizisinin yeni bölümünde Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanacak. Diğer yandan Mahur'un kendini öldürmeye çalışan kişinin yakınlarından biri olduğunu öğrenince bundan sonra nasıl davranacağı merak konusu oldu. İşte bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Maraşlı 3. yeni bölümdeki gelişmeler…

    MARAŞLI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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    "Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti."

    Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

    Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

    Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

    Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

        MARAŞLI DİZİ KONUSU NEDİR?

        Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

        MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

        Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

        MARAŞLI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

        Maraşlı dizisi her Pazartesi saat, 20.00'da, ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 18 Ocak Pazartesi günü 2. bölümü ekranlarda yayınlandı. 25 Ocak Pazartesi Maraşlı dizisinin 3. bölümü yayınlanacak.
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        Haberler Magazin Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Maraşlı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?