Bu bilgiler duyanları şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekti.
Çukurova'nın Demir Yaman'ı Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşırttı.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı.