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    • 25.01.2021 00:04
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    Herkesin dilinde! 'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! gerçekte...

    Bu bilgiler duyanları şaşırttı. 'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren , gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekti. Çukurova'nın Yaman'ı Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşkınlığa uğrattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi hakkındaki o bilgiler...

    Çukurova'nın Yaman'ı şaşırttı

    Bu bilgiler duyanları şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekti.

    Çukurova'nın Demir Yaman'ı Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşırttı.

    MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
    Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı.

        Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.

        1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.

        Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrenmiş.

        2010 yılında Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.

        Filmleri:
        2013 - İnadına Yaşamak TV Dizisi
        2012 - Babalar Ve Evlatlar TV Dizisi
        2010 - 2012 - Yer Gök Aşk TV Dizisi
        2010 - Newyork'ta Beş Minare Sinema Filmi
        2010 - Lale Devri TV Dizisi
        2009 - Kasaba (Haydar) TV Dizisi
        2009 - Güneşi Gördüm (Mamo) Sinema Filmi
        2009 - Gecenin Kanatları (Yusuf) Sinema Filmi
        2008 - Rüzgar (Poyraz) TV Dizisi
        2007 - Sır Gibi (Mehmet) TV Dizisi
        2005 - 2006 - Şöhret TV Dizisi
        2005 - Üç Kadın TV Dizisi
        2005 - Deli Duran (Şehzade Muhittin) TV Dizisi
        2004 - Celal Oğlan (Celal Oğlan) TV Filmi
        2003 - Sınırlı Aşk TV Dizisi
        2003 - Kurşun Yarası (Seyit) TV Dizisi


        Ahu Tuğba: İstanbul

            Necati Şaşmaz: Elazığ

            Nihat Nikerel: Çorum


            Nurgül Yeşilçay: Afyon


                Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


                Hilal Altınbilek - İzmir


                Bensu Soral - Bursa


                    Tamer Karadağlı - Kars

                    Burak Özçivit - Gaziantep

                    Celal Yonat - Sivas


                        Didem Balçın - Ankara


                        Hadise - Sivas


                        Songül Karlı: Tokat
                            Haberler Magazin Herkesin dilinde! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Murat Ünalmış gerçekte...