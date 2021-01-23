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    • 23.01.2021 14:46
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    • 23.01.2021 14:46
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    kimdir, kaç yaşında? Ebru Yaşar ve neden küsmüştü? Ebru Yaşar’ın eşi kimdir?

    İbo Show bu hafta yeni bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer aldı. 15 yıldır küs oldukları bilinen ikili programda duygusal anlar yaşadı. 'in yardımıyla "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya süren Ebru Yaşar, kısa sürede müzik dünyasına adını yazdırmayı başardı. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini piyasasında ispatladı. Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında? İşte Ebru Yaşar’ın eşi hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında? Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses neden küsmüştü?

    9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses her cumartesi izleyicisinin karşısına çıkıyor. Seyircisine keyifli dakikalar yaşatan İbo Show'da bu hafta yine çok özel konuklar var. İbo Show'un bu haftaki konukları Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay oldu. 15 yıldır küs olan eski dostlar Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses, İbo Show'da barıştı. Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses neden küsmüştü? gibi soruların yanıtları da tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

    EBRU YAŞAR KİMDİR?

    Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olan Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi.

    1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

    4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

    27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkadı. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı.

        24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı. Üç dilde (Türkçe, Kürtçe ve Arapça) yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi. 2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı. 2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkardı.

        Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla"yı çıkardı. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" kliplendirildi.Aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkıya çekildi. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi single çıkardı.

        Eşi Ebru Yaşar'ın eşi Nejat Gülseven hakkında bilgiler

        Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil'de dünyaya geldi. Eğitimine Diyarbakır'da başladı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Genç yaşlarda iş hayatına atılan Necat Gülseven ilk olarak kendi adını taşıyan bir turizm şirketi kurdu. 26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları oldu. Çift çocuklarına Hasan Poyraz ve Ebru Su adını verdi.

        EBRU YAŞAR VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

        İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar'ın 15 yıllık küslüğü İbo Show'da son buldu. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından çiftin arasındaki küslüğün sebebi merak edildi.

        Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses arasında yıllardır devam eden küslük kafamızı en çok kurcalayan dargınlıklardan biriydi. Nedenini kimse anlamadı yıllarca. Ebru Yaşar'ın en büyük hit'lerinden 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş'un mimarı İbrahim Tatlıses'le küsmüş olması üzücü ve anlaşılmazdı. Neyse ki bu dargınlık sona erdi.

            Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'in programına konuk olduktan sonra eski patronuyla ilgili şunları dile getirmiş: "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik."

            Ne güzel bunları duymak. Daha önce katıldığı bir programda Yaşar, Tatlıses için "İnsan sevdiğine kırılır. Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" diye bir yorum yapmıştı.
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