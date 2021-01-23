9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses her cumartesi izleyicisinin karşısına çıkıyor. Seyircisine keyifli dakikalar yaşatan İbo Show'da bu hafta yine çok özel konuklar var. İbo Show'un bu haftaki konukları Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay oldu. 15 yıldır küs olan eski dostlar Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses, İbo Show'da barıştı. Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses neden küsmüştü? gibi soruların yanıtları da tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
EBRU YAŞAR KİMDİR?
Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olan Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi.
1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.
4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.
27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkadı. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı.