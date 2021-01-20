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    • 20.01.2021 17:32
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    • 20.01.2021 17:32
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    Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? 2021 ?

    kimdir? Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Survivor yarışmacılarının özel hayatları merak edilen konulardan birisi oluyor. Son günlerin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan İlayda Şeker hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Survivor İlayda Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? 2021 Survivor İlayda kimdir?

    2021 Survivor İlayda kimdir? Survivor İlayda Şeker kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Survivor İlayda yarışmada öne çıkan isimlerden birisi olmuştu. Yarışmacıların özel hayatları ve ada dışındaki yaşamları merak ediliyor. Peki Survivor İlayda kimdir?

    ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

    Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:

    "Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum."

    İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

    İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi.

    Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

    İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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