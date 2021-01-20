VIRGINIA GARDNER KİMDİR?

Virginia Gardner, 18 Nisan 1995'te California, Sacramento'da Virginia Elizabeth Gardner'da doğdu. Anaokulundan sekizinci sınıfa kadar Sacramento Country Day School'a katıldı. Ortaokulunun birçok yapımında yer aldı. Drama bölümünün başkanı Brian Frishman, Gardner'ı altıncı sınıftan sekizinci sınıfa kadar yönetti. 2011 yılında Los Angeles'a taşındığında çevrimiçi eğitim yaptı, ancak izin verildiğinde California Lise Yeterlilik Sınavına girmeyi seçti . Sınava Ekim 2011'de girdi ve ertesi ayı geçtiğini öğrendi. Oyunculuk yapma arzusu 2001 Sean Penn filmi I Am Sam'den kaynaklanıyordu ; "Filmde,Dakota Fanning'in babasının otizmi var ve benim otizmli bir erkek kardeşim var ve bunu genç bir kız olarak izlediğimi ve onun karakteriyle ilgili olduğunu ve bundan etkilendiğimi hatırlıyorum "diye açıklıyor Gardner. "Bu sektöre girmemi ve insanları etkileyebilecek ve insanların ilişki kurabileceği şeyler yapma isteğimin nedeni buydu." Tekvandoda siyah kuşaktır ve ayrıca boks ve mınçıka ile uğraştı.