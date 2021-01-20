Sonsuzluk Projesi film konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 2015 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen filmin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Birbirinden heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyecek olan Sonsuzluk Projesi filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sonsuzluk Projesi, genç adam doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görür. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.
SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?
Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları arasında Jonny Weston, Virginia Gardner, Sam Lerner, Michelle DeFraites gibi isimler bulunuyor.
VIRGINIA GARDNER KİMDİR?
Virginia Gardner, 18 Nisan 1995'te California, Sacramento'da Virginia Elizabeth Gardner'da doğdu. Anaokulundan sekizinci sınıfa kadar Sacramento Country Day School'a katıldı. Ortaokulunun birçok yapımında yer aldı. Drama bölümünün başkanı Brian Frishman, Gardner'ı altıncı sınıftan sekizinci sınıfa kadar yönetti. 2011 yılında Los Angeles'a taşındığında çevrimiçi eğitim yaptı, ancak izin verildiğinde California Lise Yeterlilik Sınavına girmeyi seçti . Sınava Ekim 2011'de girdi ve ertesi ayı geçtiğini öğrendi. Oyunculuk yapma arzusu 2001 Sean Penn filmi I Am Sam'den kaynaklanıyordu ; "Filmde,Dakota Fanning'in babasının otizmi var ve benim otizmli bir erkek kardeşim var ve bunu genç bir kız olarak izlediğimi ve onun karakteriyle ilgili olduğunu ve bundan etkilendiğimi hatırlıyorum "diye açıklıyor Gardner. "Bu sektöre girmemi ve insanları etkileyebilecek ve insanların ilişki kurabileceği şeyler yapma isteğimin nedeni buydu." Tekvandoda siyah kuşaktır ve ayrıca boks ve mınçıka ile uğraştı.