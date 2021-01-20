Kuruluş Osman (EDHO) 42. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Bir haftalık aranın ardından ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan doruklarda olacak. Yeni bölümde Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa giriyor.

KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"

Nefes kesen aksiyon sahnesi

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.