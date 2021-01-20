Doya Doya Moda yarışmasında hafta ortasında eleştiriler yapıldı, puanlar verildi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılar hangi puanları aldı? Artık sadece kızlar değil erkekler de yarışıyor ve Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alan bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Yine rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu. İşte 20 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu…
20 OCAK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 16
Ceren: 10
Birben: 14
Bahar: 4
Rabia: 19
Ayşegül: 10
Aysu: 6
Batıcan: 15
Mehmet: 18
Alper: 17
Emre: 17
Ufuk: 11
Erhan: 15
Ahmet: 18
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Furkan elendi. Kızlardan ise Serap yarışmaya veda eden isim oldu.
DOYA DOYA MODA BAHAR KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu. Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.
BATICAN KARALAR KİMDİR?
Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.