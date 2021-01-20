Doya Doya Moda yarışmasında hafta ortasında eleştiriler yapıldı, puanlar verildi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılar hangi puanları aldı? Artık sadece kızlar değil erkekler de yarışıyor ve Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alan bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Yine rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu. İşte 20 Ocak Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu…