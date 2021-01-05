Kesin kararını verdi Survivor'ın dobra ismi Yavuz dizisiyle şaha kalkıyor! Çekimleri o ilde yapılacak. Survivor 2020 yarışmalarının en sevilen yarışmacılarından olan Yasin Obuz bu sezon Yavuz dizisinde oynamak için sayıyor. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı olan ve Doğu'nun fatihi olarak anılan Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Tarihi dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak. Kadroda ayrıca Murat Arkın, Hazal Filizküçükköse, Aydan Şener ve Yıldırım Memişoğlu gibi ünlü isimler rol alacak. Dizinin çekimlerinin Şubat ayında başlayacak.

YASİN OBUZ, YAVUZ DİZİSİYLE GELİYOR!

Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak.