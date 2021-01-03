'KEMERBURGAZ YOLUNA GİRİNCE TELEFON ÇALDI'

O sırada beni F. aradı, o anlasın diye 'Kemerburgaz yolunda ne işimiz var' diye bağırarak konuştum. Bana dirseği ile vurmaya ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Çevre yoluna sağa doğru girdi, motoru durdurduktan sonra ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu.