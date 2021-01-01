Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahsetmişti. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Ünlü fenomen Youtuber Danla Biliç'in yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can Canseven Biliç'in videolarında da yer alıyor. Beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor.

Survivor 2020'de performans olarak %55'lik bir başarı gösteren Cemal Can Canseven sempatik tavırlarıyla izliyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Survivor 2020'nin finaline ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı ile beraber kalan Cemal Can Canseven şampiyonluk kupasını kaldırmayı başarmıştır.



Şimdilerde ekranlara oyuncu olarak dönecek olan Cemal Can Canseven Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen platformunda ünlü şarkıcı Alyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım müzikal dizisinde başrol olarak karşımıza çıkacak.