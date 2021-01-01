O Ses Türkiye yılbaşı 2021 şampiyon kim oldu? O Ses yılbaşı kim kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Birbirinden ünlü konukları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan Acun Ilıcalı'nın fenomen programı O Ses Türkiye yılbaşı 2021 ile ekranlara geldi. Ayrıca Ilıcalı, bu yıl koronavirüs nedeniyle yarışmanın bu yıl yayınlanmayacağını duyurdu.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLERDİ?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu.
2021 SEZONU KONUKLARI KİMLERDİ?
Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söylediler.
ŞAMPİYON KİM OLDU?
Ebru Gündeş'in takımında Cemal Can Canseven, Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir'den oluşan Ebru Gündeş takımı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün kazananı oldu.
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
O Ses Türkiye'de performans sergileyen Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir'de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven'in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a geldi. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başladı.
Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahsetmişti. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Ünlü fenomen Youtuber Danla Biliç'in yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can Canseven Biliç'in videolarında da yer alıyor. Beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor.
Survivor 2020'de performans olarak %55'lik bir başarı gösteren Cemal Can Canseven sempatik tavırlarıyla izliyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Survivor 2020'nin finaline ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı ile beraber kalan Cemal Can Canseven şampiyonluk kupasını kaldırmayı başarmıştır.
Şimdilerde ekranlara oyuncu olarak dönecek olan Cemal Can Canseven Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen platformunda ünlü şarkıcı Alyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım müzikal dizisinde başrol olarak karşımıza çıkacak.