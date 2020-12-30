Kuruluş Osman 40. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneği çarşamba günlerinin en çok araştırılanları arasında yer almaya devam ediyor. Yeni bölümde Kayı Obası'nın yeni beyi seçiliyor. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanıyor. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkeleniyor. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kuruyor. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...

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KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yeni Kayı Bey'i..."

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DÜNDAR'IN OYUNU

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.

OSMAN PLANLARI BOZUYOR

Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.

SAVCI'NIN ÖFKESİ

Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.

TARGUN NE YAPACAK?

Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?

DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI

Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?

NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?