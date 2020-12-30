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    • 30.12.2020 15:37
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    • 30.12.2020 15:37
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    ne kadar oldu? Acun Ilıcalı hesabından duyurdu! Exxen'de hangi dizi ve programlar olacak?

    1 Ocak Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen'in aylık ücretleri belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Exxen'in aylık ücretlerini takipçilerine duyurdu. Böylece dijital platforma 1 Ocak tarihiyle üye olmak isteyenlerin merakla beklediği sorular yanıt bulmuş oldu. Peki, ne kadar oldu? Exxen'de hangi dizi ve programlar olacak? İşte detaylar...

    Exxen aylık ücreti ne kadar oldu?

    Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta hayata geçecek dijital platformu Exxen için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Platforma üye olmak isteyenler özellikle aylık ve yıllık ücretlerin ne kadar olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyordu. Acun Ilıcalı bugün Instagram hesabından Exxen aylık ücret bilgisini takipçileriyle paylaştı. Peki, Exxen aylık ücreti ne kadar oldu? Exxen'de hangi dizi ve programlar olacak? İşte merak edilenler...

    EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca Ilıcalı platformun ilk bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini de verdi.

    EXXEN'DE HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR OLACAK?

    Diziler

    2021-: Sihirli Annem
    2021-: Şeref Bey
    2021-: Olağan Şüpheliler
    2021-: Hükümsüz
    2021-: Gibi
    2021-: Öğrenci Evi
    2021-: Yetiş Zeynep
    2021-: Vahşi Şeyler
    2021-: İşte Bu Benim Masalım

    Programlar

    2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
    2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
    2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
    2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
    2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)
    2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

    2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
    2021-: Sürprizimiz Var
    2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
    2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

    2021-: Buraların Yabancısıyız
    2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
    2021-: Kaçış (Alper Rende)
    2021-: Survivor Seçmeler

    Yarışma

    2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
    2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)
    2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)
    2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
    2021-: Ayak Tenis
    2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

    Güldürü

    2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
    2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
    2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

    Çizgi Dizi ve Filmler

    2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları
    2021-: Süper 1 Takım

    EXXEN HAKKINDA

    Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak bir dijital içerik platformudur. Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan Exxen, ilk kez 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz @exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

    Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun kuruluş aşamasındaki toplam maliyeti ise ₺900 milyon olarak açıklandı.

    Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi.

    Bir başka Acun Medya yapımı olan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının da isim babası olan Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.
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    Haberler Magazin Exxen aylık ücreti ne kadar oldu? Acun Ilıcalı hesabından duyurdu! Exxen'de hangi dizi ve programlar olacak?