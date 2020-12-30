Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta hayata geçecek dijital platformu Exxen için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Platforma üye olmak isteyenler özellikle aylık ve yıllık ücretlerin ne kadar olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyordu. Acun Ilıcalı bugün Instagram hesabından Exxen aylık ücret bilgisini takipçileriyle paylaştı. Peki, Exxen aylık ücreti ne kadar oldu? Exxen'de hangi dizi ve programlar olacak? İşte merak edilenler...

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca Ilıcalı platformun ilk bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini de verdi.