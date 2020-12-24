Lucifer Netflix'te heyecanla izlenen dizilerden birisi. Dizinin sıkı takipçilerinin Lucifer 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler Netflix'e çevrildi. İzleyiciler yeni sezonda yaşanacak olayları sabırsızlıkla bekliyor. Dizinin sıkı takipçileri Lucifer yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlıyor? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.
2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner.
Ama bu yakışıklı şeytan eskisinden biraz farklı gibidir.
3. bölüm özeti: Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe'ye vakayı araştırması için yardım eder.
4. bölüm özeti: Yıl 1946. Dünya siyah-beyaz. Kendi noir dedektif öyküsünün başrolünde yer alan Lucifer'a tanıdık yüzler farklı rollerde eşlik ediyor.
5. bölüm özeti: Amenadiel, bir rahibenin zamansız ölümünü araştırması için Chloe'ye yardım eder.
6. bölüm özeti: Popüler bir DJ sahnede elektrik çarpması sonucu ölünce Chloe katilin peşine düşer.
7. bölüm özeti: Lucifer, Chloe'yle geçirdiği romantik anların yan etkisi karşısında büyük şaşkınlık yaşar.
8. bölüm özeti: Chloe, bir seri katilin işlemediği suçları itiraf ettiğini düşünür.