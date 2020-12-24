Lucifer Netflix'te heyecanla izlenen dizilerden birisi. Dizinin sıkı takipçilerinin Lucifer 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler Netflix'e çevrildi. İzleyiciler yeni sezonda yaşanacak olayları sabırsızlıkla bekliyor. Dizinin sıkı takipçileri Lucifer yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlıyor? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.