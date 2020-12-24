Fişi çekildi yerine bir başkası geliyor! Çok ses getirecek! Ekranlardaki dört aylık macerası üç gün sonra...

6 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisi bu hafta yayınlanacak olan 17. bölümüyle final yapacak. Hercai dizisinin ise yayın günü değişti. Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasıyla birlikte Hercai 3 Ocak Pazar günü yeni gününde ses getirmeye devam edecek. Cuma akşamları ATV'nin daha şimdiden çok konuşulan dizisi Akıncı ekranlarda boy gösterecek. Tanıtımı, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Yayınlanan son tanıtımı dikkat çeken dizi cuma akşamları ATV ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyecek.

MARİA İLE MUSTAFA FİNAL YAPIYOR

Maria ile Mustafa dizisi 27 Aralık Pazar günü ekranlara veda ediyor. Akıncı dizisi 1 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi ise Ocak itibariyle artık pazar günleri Maria ile Mustafa dizisinin yerine ekranlarda olacak.