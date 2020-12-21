Ünlü olduğunuz için yaşadığınız en üzücü şey?

Üzücü değil de, komik bir şey anlatayım: 'Asmalı Konak'ı çekiyoruz. Yanıma bir beyefendi gelip 'Eşimle telefonda konuşur musunuz?' dedi, kabul ettim. Kadına 'Merhaba ben Nurgül' deyince kıyamet koptu! Kadın 'Hadi be oradan, senin kim olduğunu bilmiyor muyum or...' diye bağırdı. Meğer adam, karısını aldatıyormuş. Küfürü ben yedim. Artık tanımadığım kimseyle telefonda konuşmuyorum