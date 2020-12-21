Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay hayranlarıyla sosyal medya üzerinden soru-cevap yaptı. Güzel oyuncu, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını istemesinden sonra adamın karısının kendisine küfür ettiğini söyledi.
Mutsuz olduğunuzda ne yaparsınız?
Yüksek sesle konuşarak bağıra bağıra ağlarım.
Kilonuzu nasıl koruyorsunuz?
Koruyamıyorum.
En utandığınız anınız?
Lisede kazık kadarken, annem 'Prensesim' diye bağırarak okula girerdi. Hâlâ travma.
Ünlü olduğunuz için yaşadığınız en üzücü şey?
Üzücü değil de, komik bir şey anlatayım: 'Asmalı Konak'ı çekiyoruz. Yanıma bir beyefendi gelip 'Eşimle telefonda konuşur musunuz?' dedi, kabul ettim. Kadına 'Merhaba ben Nurgül' deyince kıyamet koptu! Kadın 'Hadi be oradan, senin kim olduğunu bilmiyor muyum or...' diye bağırdı. Meğer adam, karısını aldatıyormuş. Küfürü ben yedim. Artık tanımadığım kimseyle telefonda konuşmuyorum
Bir kızınız olsun ister miydiniz?
Ergenim Nejat'la mutluyum, ama neden olmasın?
Ergen annesi olarak ne öneriyorsunuz?
Kuşak çatışması yaşamasına izin vermek gerekiyor. Yani kontrollü özgürlük.
Eskişehir'de yaşarken bir arkadaşınızla iddiaya girip bornozla dışarı çıktığınız doğru mu?
Doğru, o halde Fazıl Say konserine gitmiştim. Yine bir iddia sonucu pijama ve pofuduk terliklerle İstanbul gecelerine akmıştım.
Geçtiğimiz gece evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen ile çalıştığını ve ölüm haberinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilçay, "Dün annemin ölüm yıldönümüydü. Üstüne Alper'in ani ölüm haberini aldık! Kötüyüm, bi tuhafım. Zamansız eğlenceli, yetenekli kişilerin gidişi çok koyuyor. Alper Alpgözen, bizim yazın çektiğimiz Exxen'de yayınlanacak olan "Vahşi Şeyler" dizimizin senaristiydi. Allah rahmet eylesin" dedi.