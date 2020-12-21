Üç yıldır aşk yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinden sevindiren bir haber geldi ve mutlu haberi Arzu Sabancı Instagram hesabından duyurdu. Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evlilik yolunda ilk adımlarını attı ve nişanlandı, daha önce evlilik teklifleri de sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Bu gelişme üzerine Hacı Sabancı ile nişanlanan Nazlı Kayı kaç yaşında, ailesi kim? Sorularının yanıtları merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar…
NAZLI KAYI KİMDİR?
27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
HACI SABANCI KİMDİR?
Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlilte. Hacı Sabancı 1987 yılında doğdu. Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı
Anne Arzu Sabancı, 18 Aralık'ta Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurdu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.Nazlı Kayı da Hacı Sabancı'dan gelen isteme çiçeğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın, pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor. Aradığı mutluluğu sosyetik güzel Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuş; Kayı, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.