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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! "Nişan tamam peki düğün ne zaman?"

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Nişan tamam peki düğün ne zaman?" sorusunun yanıtı aranıyor. Sosyetenin merakla beklediği düğün adım adım yaklaşıyor. 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için harekete geçen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çiftinin nişan törenini, gelinine olan düşkünlüğü ile sık sık gündeme gelen Arzu Sabancı duyurdu.

20.12.2020 13:37 - Son Güncelleme: 20.12.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





