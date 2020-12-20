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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! "Nişan tamam peki düğün ne zaman?"

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Nişan tamam peki düğün ne zaman?" sorusunun yanıtı aranıyor. Sosyetenin merakla beklediği düğün adım adım yaklaşıyor. 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için harekete geçen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çiftinin nişan törenini, gelinine olan düşkünlüğü ile sık sık gündeme gelen Arzu Sabancı duyurdu.

20.12.2020 13:37 - Son Güncelleme: 20.12.2020 13:37
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! Nişan tamam peki düğün ne zaman?

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! Peki, düğün ne zaman? 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için harekete geçen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çiftinin nişan törenini, anne Arzu Sabancı duyurdu.

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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! Nişan tamam peki düğün ne zaman?

NAZAR BONCUKLU PAYLAŞIM
Instagram hesabından paylaşım yapan Arzu Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koydu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! Nişan tamam peki düğün ne zaman?

Nazlı Kayı da nişanlısından gelen isteme çiçeğini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! Nişan tamam peki düğün ne zaman?

İşte Arzu Sabancı'nın paylaşımı...

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf anne Arzu Sabancı'dan! Nişan tamam peki düğün ne zaman?

Nazlı Kayı'nın isteme çiçeği...

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