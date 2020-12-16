Karakterinin Osman Bey'le ilişkisi konusunda "Osman Bey, Ertuğrul Bey'i, onun tohumunu ve yaktığı ateşi temsil ediyor. Aynı zamanda öz evladından ayırmadığı oğludur Osman" diyen Sönmez, Bamsı Bey karakterini oluştururken nelere dikkat ettiğini "Dönemin şartlarının ve atmosferinin insanlar üzerindeki̇ enerji̇ ve etkilerine de odaklandım. Bamsı Beyrek karakterini̇ oynamaya çalışmak yerine Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum" dedi.