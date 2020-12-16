Kuruluş Osman'ın yiğit Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in çok konuşulacak itirafları 'Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum'... Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Bamsı Bey karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, dizi ve karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Nurettin Sönmez'in dikkat çeken o açıklamaları.
Kadronun en deneyimli isimlerinden biri olan Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman setini ve çalışma ortamını "Bozdağ Film, dolayısıyla Mehmet Bozdağ; Metin Günay hocamızla birlikte tarihi dönem çekimlerine büyük ve güzel bir imza atmıştır.
Bu imza tecrübeyle birleşerek kuvvetli işleyen bir sisteme dönüşmüştür. İş bu sistemleşmiş dönem dünyası oyuncuya kendi karakterini canlandırmak haricinde hiçbir şeyi düşündürtmüyor. Kendinizi güvenden hissediyorsunuz. 'Projeye ne katabilirim' duygusuyla motive oluyorsunuz" sözleriyle anlattı.
Karakterinin Osman Bey'le ilişkisi konusunda "Osman Bey, Ertuğrul Bey'i, onun tohumunu ve yaktığı ateşi temsil ediyor. Aynı zamanda öz evladından ayırmadığı oğludur Osman" diyen Sönmez, Bamsı Bey karakterini oluştururken nelere dikkat ettiğini "Dönemin şartlarının ve atmosferinin insanlar üzerindeki̇ enerji̇ ve etkilerine de odaklandım. Bamsı Beyrek karakterini̇ oynamaya çalışmak yerine Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum" dedi.
Sönmez, karakteri ile paylaştıkları özellikleri ise "İkimizin de sevgisi̇ cennet, öfkesi cehennemdir… İkimiz de içimizde olan bir duyguyu asla tutamaz ve bekletemeyiz… İkimiz de söz verdik mi tutarız" şeklinde sıraladı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 38'inci bölümü ile bu akşam atv ekranında!
Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.
Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi?
Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?