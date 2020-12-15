KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %13,97 izlenme oranı ve %28,00 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,90 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.