Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm canlı izle! EDHO yeni bölüm izle! Salı akşamlarının gediklisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu infaz oylaması ortalığı iyice karıştıracak. Alpaslan'ı korumak adına masasından bile vazgeçen Hızır Çakırbeyli, İlyas'tan aldığı haber üzerine çılgına dönüyor. Hızır Ali, İlyas ve Çakırbeylilere bağlı diğer üyeler Alpaslan'ı korumak için önemli bir karar almanın eşiğine geliyor. Ayrıca Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla karşı karşıya gelmek için hazırlanıyor. İşte EDHO canlı izleme seçeneği...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Oradan çıkmayın İlyas!"

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.