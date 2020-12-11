11 Aralık reyting sonuçları: Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım, MasterChef reyting sonuçları açıklandı mı? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün merakla araştırılan reyting sonuçları 11 Aralık için belli olmadı. Dün yani 10 Aralık reyting sonuçları ise açıklandı, peki Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım, MasterChef yarışında birinci sırada hangisi geldi? Film ve yarışma programları da total, ab, abc1 sıralamada yer bulmak için yarıştı, peki sıralama nasıl oldu?
10 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Esra Erol'da programı yer aldı. AB'de Birinci sırada Mucize Doktor, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 MUCIZE DOKTOR FOX
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 ALEV ALEV SHOW TV
6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 HAVA DURUMU ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
3 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Sırada Bir Zamanlar Çukurova özet, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı. AB'de Birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor yer aldı.