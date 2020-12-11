11 Aralık reyting sonuçları: Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım, MasterChef reyting sonuçları açıklandı mı? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün merakla araştırılan reyting sonuçları 11 Aralık için belli olmadı. Dün yani 10 Aralık reyting sonuçları ise açıklandı, peki Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım, MasterChef yarışında birinci sırada hangisi geldi? Film ve yarışma programları da total, ab, abc1 sıralamada yer bulmak için yarıştı, peki sıralama nasıl oldu?