"MESAJ ATTIM"

Yıllar önce Hırvatistanlı çellist Stjepan Hauser'a mesaj attığını da açıklayan Saba Tümer, "Adama mesaj attım, cevap attı. 'Televizyon sunucusuyum, röportaj yapmak istiyorum' dedim. Profesyonelce bir adımdı yani! O da bana 'Ne zaman geliyorsunuz' dedi. Ben onu keşfettiğimde takipçi sayısı 70 binlerdeydi şimdi 1 milyon..." dedi.