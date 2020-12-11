Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasındaki 'meme' tartışması kızıştı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si yapıştırdı cevabı... Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, takipçisiyle 'meme' tartışması yaşadı. Cevabıyla alkış topladı. Esra Dermancıoğlu paylaşımına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulunup, "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi. Sonrasında yaşananlar ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.