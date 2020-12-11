Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasındaki 'meme' tartışması kızıştı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si yapıştırdı cevabı... Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, takipçisiyle 'meme' tartışması yaşadı. Cevabıyla alkış topladı. Esra Dermancıoğlu paylaşımına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulunup, "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi. Sonrasında yaşananlar ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.
Karantina sürecinde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine neşe kaynağı olan Esra Dermancıoğlu, bu kez de bir takipçisine verdiği cevap ile güldürdü.
Instagram hesabından bir video paylaşımı yapan Esra Dermancıoğlu, "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü.
Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulundu.
Dermancıoğlu'na takipçisi "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.
Ünlü oyuncu takipçinin bu yorumuna "Evet ya da kötü insanların memeleri sarkık iyi insanların memeleri hep dik şey gibi bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi di mi?" yanıtını verdi.
Esra Dermancıoğlu'nun bu yorumuna takipçilerinden beğeni yağdı.
Esra Dermancıoğlu: 7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.
Üniversite eğitimini İsviçre'de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır. Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan'dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı. Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ'ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar ve Galip Derviş dizilerinde rol aldı. Esra Dermancıoğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hala karakterine hayat vermektedir.