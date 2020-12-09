Kuruluş Osman Gence Bey kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Diziye geçtiğimiz haftalarda katılan Zabit Samedov Gence Bey karakterine hayat veriyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Bamsı Bey'in "Nereden gelir bu yiğitler?" sorusuna Gence Bey "Karabağ'dan" şeklinde cevap verdi. Bamsı Bey, Gence Bey'e "Selam olsun Karabağ'ın yiğitlerine o vakit!" dedi. Peki, Kuruluş Osman Gence Bey kimdir? Gence Bey'i oynayan Zabit Samedov kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN GENCE BEY KİMDİR?

Kuruluş Osman'daki Gence Bey hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Ancak bu akşam dizinin sahnelerinden birinde Karabağ'dan geldiğini Bamsı Bey'e söylüyor.

İşte detaylı bilgi;