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    • 09.12.2020 15:52
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    • 09.12.2020 15:52
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    ? 'i oynayan , kaç yaşında, nereli?

    ? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziye geçtiğimiz haftalarda katılan isimlerden birisi de dünyaca ünlü kick boks şampiyonu olmuştu. Zabit Samedov'un canlandırdığı karakteri Flatyos'un Söğüt'e saldırısını engelleyerek diziye giriş yaptı. Bu hafta Gence Bey, Osman Bey ile birlikte Kulucahisar Kalesi'ni fethetmeye gidiyor. Peki, Kuruluş Osman Gence Bey kimdir? Gence Bey'i oynayan , kaç yaşında, nereli?

    Kuruluş Osman Gence Bey kimdir?

    Kuruluş Osman Gence Bey kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Diziye geçtiğimiz haftalarda katılan Zabit Samedov Gence Bey karakterine hayat veriyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Bamsı Bey'in "Nereden gelir bu yiğitler?" sorusuna Gence Bey "Karabağ'dan" şeklinde cevap verdi. Bamsı Bey, Gence Bey'e "Selam olsun Karabağ'ın yiğitlerine o vakit!" dedi. Peki, Kuruluş Osman Gence Bey kimdir? Gence Bey'i oynayan Zabit Samedov kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN GENCE BEY KİMDİR?

    Kuruluş Osman'daki Gence Bey hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Ancak bu akşam dizinin sahnelerinden birinde Karabağ'dan geldiğini Bamsı Bey'e söylüyor.

    İşte detaylı bilgi;

    ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

    Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'da doğdu. Azerbaycan Türkü profesyonel kick boksçudur. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.

    UNVANLARI

    2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion
    2008 K-1 Europe GP runner-up
    2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up
    2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion
    2006 K-1 Fighting Network in Riga champion
    2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen

    2006 IFMA World Champion
    2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand
    2004 WKBF European Kickboxing champion
    2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine
    2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up
    2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion
    2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion
    2001 IFMA European Muay Thai champion
    2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion
    1999 Zabitli Ceyhun Kuboku

    KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    ''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''

    Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.

    Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

    Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?

    Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?

    Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?
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    Haberler Magazin Kuruluş Osman Gence Bey kimdir? Gence Bey'i oynayan Zabit Samedov kimdir, kaç yaşında, nereli?