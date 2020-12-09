Kuruluş Osman Gence Bey kimdir sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Diziye geçtiğimiz haftalarda katılan Zabit Samedov Gence Bey karakterine hayat veriyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Bamsı Bey'in "Nereden gelir bu yiğitler?" sorusuna Gence Bey "Karabağ'dan" şeklinde cevap verdi. Bamsı Bey, Gence Bey'e "Selam olsun Karabağ'ın yiğitlerine o vakit!" dedi. Peki, Kuruluş Osman Gence Bey kimdir? Gence Bey'i oynayan Zabit Samedov kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN GENCE BEY KİMDİR?
Kuruluş Osman'daki Gence Bey hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Ancak bu akşam dizinin sahnelerinden birinde Karabağ'dan geldiğini Bamsı Bey'e söylüyor.
İşte detaylı bilgi;
ZABİT SAMEDOV KİMDİR?
Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'da doğdu. Azerbaycan Türkü profesyonel kick boksçudur. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.
UNVANLARI
2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion
2008 K-1 Europe GP runner-up
2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up
2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion
2006 K-1 Fighting Network in Riga champion
2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen
2006 IFMA World Champion
2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand
2004 WKBF European Kickboxing champion
2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine
2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up
2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion
2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion
2001 IFMA European Muay Thai champion
2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion
1999 Zabitli Ceyhun Kuboku
KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?
Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?
Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?