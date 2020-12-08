Bir zamanların en çok izlenen dizisi Sihirli Annem hafızalara kazınmıştı ve yeniden çekileceği haberleri dizinin severlerini oldukça heyecanlandırdı. Sihirli Annem yeniden mi çekiliyor? Sihirli Annem oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamalarını sıkça yapılırken konunun gerçekliğine dair açıklama da geldi. Sevilen dizi yeni oyuncu kadrosu ile yeniden çekilecek. İşte merak edilenler…
SİHİRLİ ANNEM HANGİ KANALDA?
Sihirli Annem Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak.
Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?
Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Lale Başar, Nergis Kumbasar, Eylem Yıldız, Bülent Seyran ve Hande Katipoğlu'nun yer alacağı Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları da belli oldu. Dizide Cem'in çocukluk aşkı Tuğçe'yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren'i Cemre Demircan, Cem'i ise Egemen Uysal canlandıracak. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin önemli karakterlerinden Çilek'i canlandıracak oyuncu da son anda değişti. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı karakteri Eylül Ugan canlandıracak.
SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?
Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin kadrosunda İnci Türkay, Defne Joy Foster, Mümtaz Sevinç, Gizem Güven, Damla Ersubaşı gibi isimler yer alıyordu. Dizi 2003-2012 yılları arasında yayınlanmıştır.