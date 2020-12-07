Çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip "yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü" denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.