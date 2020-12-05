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    • 05.12.2020 12:21
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    'ın 'u A Para'da verdi veriştirdi: 3,5 milyon takipçin var kimse seni ciddiye almıyor

    A Para ekranlarında izleyici karşısına çıkan Günaydın Hafta Sonu'nun bugünki konukları , ve 'ın 'u 'ydu. Kariyerlerinden günümüzde pandemi sürecine kadar pek çok konuya değinen konuklar keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öte yandan Yeşim Ceren Bozoğlu 'Vundan sonraki yüzyıl hakikatin ve samimiyetin çağı olacak, pandemi bu süreci hızlandırdı.' dedi. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sosyal medya ve sanat konusundaki sözleri ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

    A Para ekranlarında izleyici karşısına çıkan Günaydın Hafta Sonu'nun bugün konukları , ve 'da canlandırdığı karakteri ve verdiği kilolarla takdir toplayan oyuncu 'ydu. Sosyal medyaya değişinen başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 'Sosyal medyada bu kadar milyon takipçisi var deyip abartıyorlar ama kimse milyonlarca takipçisi olan birini ciddiyi almıyor. Benim yaptığımı 1 kişi anlasa bile bana yetiyor.' dedi.

    İLHAM KAYNAĞI OLDU

    Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, canlandırması gereken rollerin de etkisiyle bir ara 110 kiloya kadar çıktı. Önce diyet programları ile kilo vermeye başladı, girdiği mide küçültme ameliyatının da yardımıyla 58 kilo verdi.

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    Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu A Para'da verdi veriştirdi: 3,5 milyon takipçin var kimse seni ciddiye almıyor