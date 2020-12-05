A Para ekranlarında izleyici karşısına çıkan Günaydın Hafta Sonu'nun bugün konukları Fadik Sevin Atasoy, Müjde Kızılkan ve Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ve verdiği kilolarla takdir toplayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'ydu. Sosyal medyaya değişinen başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 'Sosyal medyada bu kadar milyon takipçisi var deyip abartıyorlar ama kimse milyonlarca takipçisi olan birini ciddiyi almıyor. Benim yaptığımı 1 kişi anlasa bile bana yetiyor.' dedi.

İLHAM KAYNAĞI OLDU

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, canlandırması gereken rollerin de etkisiyle bir ara 110 kiloya kadar çıktı. Önce diyet programları ile kilo vermeye başladı, girdiği mide küçültme ameliyatının da yardımıyla 58 kilo verdi.