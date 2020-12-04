Kırmızı Oda Alya kimdir? Kırmızı Oda Alya gerçek hayatta kim?

Alya'nın yaşadığı travmaları biraz daha gördük bu hafta. Çok zengin bir ailenin kızıydı aslında. Bir konakta büyümüş ve hala orada yaşıyordu. Çok parası vardı ve Hukuk Fakültesi'ni de birincilikle bitirecek bir zekaya sahipti.