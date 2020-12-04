Kırmızı Oda Alya kimdir? Kırmızı Oda Alya gerçek hayatta kim? Kırmızı Oda dizisi her hafta izleyiciler tarafından büyük beğeni kazanıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden birisi de Alya oldu. Alya karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor.
KIRMIZI ODA ALYA KİMDİR?
Kırmızı Oda'daki Alya karakterini Melisa Sözen canlandırmaktadır.
Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri aslında zeki bir akla sahiptir. Alya karakteri hukuk fakültesini birincilikle bitirmiştir. 28 yaşındadır ve avukatlık stajı yapmaktadır. İlk içeriye girdiğinde Ayla karakteri kızgın ve öfkeliydi. Ancak doktor hanımın açık sözlülüğü onu çok etkiledi ve bu kez önden çiçekler gönderip özür dileyerek geldi.
Alya'nın yaşadığı travmaları biraz daha gördük bu hafta. Çok zengin bir ailenin kızıydı aslında. Bir konakta büyümüş ve hala orada yaşıyordu. Çok parası vardı ve Hukuk Fakültesi'ni de birincilikle bitirecek bir zekaya sahipti.