Bütün yıldızları tek tek kadrosunda toplamıştı! Sezonun efsanesinden gönülleri çalacak transfer

Pazartesi akşamları heyecanla izlenmeye devam eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan ile başlayan fütuhat devri Sultan Melikşah ile sürüyor. Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye yeni isimler katılıyor. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare ve Sen Çal Kapımı dizilerinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddiaların ardından dizinin izleyicileri heyecanlanırken gözler İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'YA KATILACAK MI?

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.