20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, koronavirüs salgını hakkında ve Türkiye'ye gelecek olan aşı hakkındaki görüşlerinden bahsetti.
"İNSANLAR VİRÜSTEN DEĞİL İLAÇLARDAN ÖLÜYOR"
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" şeklinde konuştu.
"GÜVENMEDİĞİM İÇİN AİLEMLE AŞI YAPTIRMAYACAĞIZ"
Koronavirüs testlerine inanmadığını söyleyen Tilki, sözlerine şöyle devam etti: "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum."
Tilki, aynı gün yaptırdığı testlerin birinin pozitif birinin negatif çıktığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Bu testlerin yüzde 80'i dünyada yanlış bence. Sıtma ilacı tarzı ilaçlar veriliyor zaten, kalp rahatsızlığı olan biri yanlış test sonucu bu ilacı alsa ve hayatını kaybetse bu adil olur mu? Acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor. 'Aa bak Aleyna'da koronaya inanmıyor' diyenler olacaktır.
Ben tabii ki tüm dünyayı etkisi altına alan bir şeye inanıyorum. Ama tam olarak inanmamız için testlerin doğruluğunu kesinleştirmemiz gerekmiyor mu? Kan testi, PCR yaptırdım. Farklı sonuçlar çıktı. İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi? Bu işleri en az anlayan insan benim."
NELER OLMUŞTU?
Koronavirüs testi yaptıran Aleyna Tilki'nin ilk sonucu pozitif çıkmıştı. Ancak aynı gün birkaç saat sonra yapılan test negatif çıkmıştı.
"BU TESTLERE NASIL GÜVENECEĞİZ"
20 yaşındaki popçu, korana virüs testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.
Aleyna Tilki, "12 gündür tedbir olsun diye evden çıkmadım. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif" mesajını yazmıştı.
"DÜNYADA YAPILAN TESTLERİN YARISI YANLIŞ"
Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi:
"Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif, bir pozitif, bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."